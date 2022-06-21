Волонтер из Татарстана рассказал о гуманитарной миссии на Донбассе

В Общественной палате РТ прошла встреча молодежи с татарстанским волонтером, который вернулся из Донецкой народной республики. Тимур Камалетдинов побывал там в составе гуманитарной миссии.

«В виду моей деятельности – я занимаюсь военно-патриотическим воспитанием молодежи – я решил принять участие как волонтер в событиях. Я считаю, если ты там не был, не видел все собственными глазами, не общался с очевидцами событий – то ты не можешь как-либо аргументированно высказываться. Я отправился туда, чтобы быть честным самим собой», - рассказал директор ГБУ «Республиканский центр молодежных формирований по охране общественного порядка «Форпост», Председатель совета молодежной общественной организации ДОСААФ РТ «Курс», волонтер Тимур Камалетдинов.

Гуманитарная миссия волонтеров на территории Луганской и Донецкой народных республик осуществляется силами «Молодой Гвардии Единой России». Со всей страны на территорию ДНР съезжаются активисты, которые горят желанием помочь пострадавшим.



Не стал исключением и Татарстан, которая с первых дней проведения спецоперации оказывает гуманитарную помощь. В числе первых волонтеров из Татарстана туда отправился Тимур Камалетдинов.

«Сначала все волонтеры прибывают в Москву, а уже оттуда наш автобус с волонтерской группой в составе 40 человек отправился в Мариуполь. В город мы прибыли 17 мая, пробыли две недели и покинули Мариуполь 31 мая. В город мы прибыли в составе добровольческой группы МГЕР и «Волонтерской Роты», - пояснил волонтер.

По его словам, основная задача волонтеров на территории ДНР – это гуманитарная миссия. Здесь находятся гуманитарные центры «Единой России», где волонтеры участвуют в разгрузке продовольствия, а также оказывают непосредственную помощь местным жителям. Среди распространенных просьб у населения: что-то принести, починить или проверить состояние жилья тех, кто покинул город и уехал в Россию.

«Сейчас волонтерская помощь очень востребована. В любом случае – это город, по которому прошлась война. Если уж здесь в Казани волонтеры очень востребованы, то представляете, насколько нуждается в активистах Донецкая Народная Республика. Работа была всегда. Всегда находились задачи, которые было нужно выполнить. Ведь, чем больше мы оказывали помощь, тем больше возникало пожеланий и просьб от населения», - поделился Камалетдинов.

Также активисты осуществляют работу с детьми, которые остались жить вместе с родителями в Мариуполе. «Проводим для них тренировки по футболу. По их собственной инициативе, даже провели чемпионат по баскетболу», - добавил волонтер.

Помимо предоставления продовольствия, одежды и помощи мирному населению в городе также развернулись активная деятельность по восстановлению гражданской инфраструктуры.

«На момент, когда мы покидали город, там уже активно велись восстановительные работы. В город приехало большое количество техники МЧС, которая занималась разборкой завалов и вывозом разбитой техники. Также были службы, которые занимались оценкой разрушений зданий для того, чтобы в дальнейшем прийти к пониманию того, нужно ли это здание сносить или восстановить его. В целом, очень четко выстроена работа по тому, чтобы город как можно быстрее вернуть в нормальный образ жизни», - подчеркнул Камалетдинов.

По словам активиста, сегодня риски в участии волонтерской деятельности на территории ДНР – минимальны. «Сейчас там боев уже нет, и риск существует только для тех, кто не думает своей головой и лезет туда, куда нельзя лезть. В целом руководители гуманитарной миссии, которые находятся там, делают все, чтобы минимизировать риски», - заверил он.

Участники встречи задавали много вопросов, чтобы узнать как можно больше деталей волонтерской работы на территории ДНР.

«Это свидетельствует об интересе у представителей молодежи к работе активистов», - сказала Председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева.

«Такой формат мероприятия нужно продолжать, ведь волонтеры еще больше укрепляют нас в стремлении помогать, т.к. они реально видят в каких тяжелых условиях оказались люди. Несмотря на это они стремятся и думают о мире. Но в мире, в котором им ничего не угрожает», - добавила она.

Для того чтобы стать волонтером и оказать помощь жителям ДНР и ЛНР необходимо обратиться в организацию «Молодая Гвардия Единой Республики», которая занимается отбором активистов.