Волонтер из Минюста РТ приняла участие в доставке гуманитарной помощи в зону СВО

Фото: пресс-служба Министерства юстиции РТ

Сотрудник Министерства юстиции РТ Гульфия Насырова участвует в работе волонтерской группы «МИР». Она не раз выезжала в зону боевых действий, доставляя гуманитарную помощь военнослужащим, сообщает пресс-служба ведомства.

На этой неделе прошла очередная поездка, организованная совместно с волонтерским отрядом «Кукмор». В рамках миссии бойцам передали запасные части для автомобилей УАЗ, необходимые для поддержания техники в рабочем состоянии. Также была оказана финансовая помощь, в формировании которой участвовал коллектив Минюста Татарстана.

Гульфия Насырова отметила, что подобные поездки – это прежде всего адресная поддержка тех, кто ежедневно выполняет задачи в непростых условиях. По ее словам, когда видишь, что помощь действительно доходит до адресата, приходит понимание значимости своей работы.