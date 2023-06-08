Волонтер из Мамадыша собрал и доставил в зону СВО гуманитарный груз на 300 тыс. рублей

Марина Еремеева

Уроженец Мамадыша Роберт Хазеев собрал и лично доставил в зону проведения спецоперации гуманитарный груз стоимостью 300 тысяч рублей.

Оказать помощь своим землякам и, в том числе, своему другу, который вступил в ряды добровольцев и служит на передовой под позывным «Каен», предприниматель решил сам.

Для этого он обратился за советом и поддержкой к республиканским волонтерским организациям и своим друзьям. Председатель районного общества «Ветеранов ВДВ и войск специального назначения «Гвардия» Фаниль Гиззатуллин, который уже давно занимается волонтерской деятельностью, дал несколько важных рекомендаций, и Роберт Хазеев вместе со своими единомышленниками закупили одежду, медицинские носилки, маскировочные сетки, пятиточечники, продукты и расходные материалы, необходимые бойцам. Общая сумма потраченных средств составила 300 тысяч рублей.

Доставку груза осуществили на своем личном автомобиле: загрузили авто настолько плотно, что и спать пришлось в нем сидя.

Мужчина вспоминает, как проходила разгрузка уже на территории ДНР: жители абсолютно спокойно относятся к бомбежкам и продолжают заниматься своими делами.

«Днём, когда приступили к разгрузке машины, случился обстрел, снаряды зацепили девятиэтажный жилой дом, рядом с которым и стоял наш автомобиль. Меня удивил местный житель, который практически равнодушно отреагировал на звуки взрывов. Для них это – уже привычное дело. По городу также ездят машины, люди продолжают жить и работать», – рассказывает Роберт.

К счастью, мамадышцу удалось встретиться со своим другом. «Каен» приехал для того, чтобы пообщаться с земляком, с передовой.

«Я пробыл в зоне СВО три дня. Мы много общались с «Каеном», начальником их бригады, выяснили, в чем нуждаются бойцы», – рассказал Роберт.

После возвращение волонтер собирается продолжить сбор гуманитарной помощи в гораздо большем объеме.

Материал подготовлен при участии Марины Еремеевой.