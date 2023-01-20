Волонтер из Лисичанска передала врачам из РТ почтовую марку в честь освобождения города

фото: Елена Фенина / «Татар-информ»

Сегодня на чествовании врачей из Татарстана, которые работали в Лисичанске и помогали мирному населению, волонтер Неля Сергеева передала им книги о ДНР и почтовую марку в честь освобождения Лисичанска.

«Хотела бы передать слова благодарности от жителей Лисичанска и вручить книги о Донбассе, а также почтовую марку, выпущенную специально ко дню освобождения Лисичанска», - сказала волонтер.

Неля Сергеева сделала особый акцент, что марка была выпущена в июле прошлого года на следующий день после освобождения города.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Неля Сергеева уроженка Татарстана, но в детстве вместе с родителями переехала в Лисичанск. В 2014 году она занялась гуманитарной деятельностью, а с 2022 года стала помогать врачам. Неля не только помогала мирным жителям, к примеру, попасть на прием к врачам, а также возглавляла склад с гуманитарной помощью из Татарстана.

Напомним, что ранее «Татар-информ» сообщал, что сегодня по инициативе депутата Государственной Думы ФС РФ Татьяны Ларионовой, состоялась встреча #СпасибоВрачам.

За время проведения спецоперации в зоне СВО побывали 79 татарстанских медиков из 18-ти медицинских организаций республики, многие из них побывали там не один раз.

Участниками сегодняшней встречи стали 59 врачей. Некоторые из их коллег до сих пор находятся в ЛНР и ДНР и помогают нашим согражданам.

