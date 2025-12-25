Волонтер из Казани рассказала о впечатлениях от конкурса «ЭКОлидер»

Сегодня в КРК Пирамида пройдет подведение итогов конкурса «ЭКОлидер», проводящегося в поддержку национального проекта «Экологическое благополучие». Перед торжественной церемонией о своих впечатлениях от конкурса «Татар-информу» рассказала волонтер, студентка второго курса КНИТУ, представительница молодежного движения «Будет чисто» Валитова Аделя.

Активистка уже на протяжении семи лет занимается природоохранной деятельностью, однако впервые участвует в столь масштабной экологической акции.

«На конкурс "ЭКОлидер" я подала заявку в этом году с работой о поездке на побережье Черного моря и ликвидации чрезвычайной ситуации – собирали мазут. За неделю мы собрали более 161 мешка чистого мазута», – рассказывает волонтер.

По ее словам, впечатляющим в этой поездке было столкновение с опасностью такого рода один на один. Особенно волонтер отметила работу своих коллег со всей страны, которые, несмотря на свои проблемы и дела, приехали и помогли в ликвидации чрезвычайной ситуации.

«Раньше я проводила различные просветительские и природоохранные мероприятия в рамках субботника, а тут мы оказались с опасностью один на один», – поделилась Валитова.

Говоря о дальнейших планах, активистка рассказала, что и в дальнейшем собирается участвовать в подобных мероприятиях.