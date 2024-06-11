Волонтер из Альметьевска попал в базу украинских экстремистов за помощь СВО

Волонтер из Альметьевска попал в базу данных украинского экстремистского сайта за помощь участникам специальной военной операции. Ильдар изготавливает детали и обвесы для дронов на 3D-принтерах.

«Здесь у нас система сброса с коптеров. Все уже не раз видели, как с дронов сбрасываются разные боеприпасы», — рассказал он.

Попадание в базу данных украинского сайта никак не повлияло на действия Ильдара. У него в ходе спецоперации погиб друг, и теперь он настроен помогать бойцам до победы.

Волонтер работает не один. В сообщество, участником которого он является, входит около 20 человек из разных городов России.

«Сейчас уже так получается... Не у меня кто-то из друзей служит, а когда мы едем туда, там уже находим друзей. Они становятся для нас родными, для них все делаем», — заявил активист.

Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до 1 млн рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее – по телефону 8 (800) 222-59-00.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых присутствует создание условий, гарантирующих безопасность самой России.