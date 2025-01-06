«Волонтер года» РТ присоединился к команде волонтеров Российско-Китайских игр

Фото: пресс-служба Минмолодежи РТ

Победитель Республиканской премии в сфере добровольчества «Добрый Татарстан» в номинации Гран-при «Волонтер года Республики Татарстан — 2024» Виктор Воропаев прибыл в Южно-Сахалинск для участия в Российско-Китайских играх 2025 года в качестве волонтера. Об этом сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.

Состязания пройдут с 8 по 14 января 2025 года. Заявки на участие в мероприятии подали около 770 волонтеров из 17 регионов России. Успешно прошли отбор более 200 кандидатов, они приступили к интенсивной подготовке.

Волонтерская деятельность реализуется в рамках национального проекта «Образование», заметили в министерстве.

«Для меня это не первое международное мероприятие, и я очень рад, что у нас, у волонтеров Республики Татарстан, волонтеров России, есть возможность формировать международные отношения и развивать новые направления добровольческой деятельности. Это показали Всемирный фестиваль молодежи, саммит БРИКС, Игры стран БРИКС, в организации которых я также принимал участие», — выразил уверенность Воропаев.

Участники команды волонтеров будут задействованы по десяти различным направлениям. Это работа с российскими (иностранными) участниками, навигация, медиацентр, забота и аккредитация, протокол и сопровождение гостей, культурные программы, медицинское обслуживание, размещение, «Встречи и проводы», работа на спортивных объектах.

«Ежегодно для нас очень важно отблагодарить за большой вклад победителей каждой номинации. В этом году „Волонтер года Республики Татарстан“ пройдет стажировку в Южно-Сахалинске и примет участие в Российско-Китайских играх. Это позволит ему получить опыт наших коллег, поделиться нашими практиками, а также посмотреть красоты нашей великой страны. Желаем Виктору продуктивно провести время и вернуться к нам с отличным настроем на новый продуктивный год!» — подчеркнул исполнительный директор Информационно-ресурсного центра добровольчества РТ Айрат Мубаракшин.

Ранее Виктор Воропаев принимал участие в гуманитарных командировках в Донецкую и Луганскую народные республики, в ликвидации последствий пожара в 18-й городской больнице Казани, в сборе помощи для пострадавших жителей сектора Газа и ее загрузке в самолет, во встрече вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР. Он также является руководителем федерального проекта «Тренер».

В этом году на Республиканскую премию «Добрый Татарстан» было подано 373 заявки на участие из 45 муниципальных образований региона (волонтеры — 230, команды — 91, бизнес — 14, Гран-при — 38).