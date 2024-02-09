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«Володя, ну что ты делаешь?»: Путин рассказал о разговоре с Зеленским о неонацистах
После прихода к власти Президент Украины Владимир Зеленский «понял 2 вещи» — что лучше не ссориться с неонацистами и националистами, поскольку они агрессивные и очень активные и «от них можно ожидать чего угодно», и что Запад во главе с Соединенными Штатами их поддерживает и «всегда будет поддерживать тех, кто борется с Россией», поскольку это выгодно и безопасно. Об этом Президент России Владимир Путин сказал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, передает ТАСС.
«Он и занял соответствующую позицию несмотря на обещание своему народу прекратить войну на Украине», — отметил Путин, резюмировав, что таким образом Зеленский обманул своих избирателей.
Президент РФ говорил в беседе с украинским коллегой на тему неонацизма — дед Зеленского «воевал с фашистами, с нацистами во время Второй мировой войны».
«Я говорил: "Володя, ну что ты делаешь?"» — поделился Путин и вспомнил, что спрашивал у Зеленского, зачем тот поддерживает неонацистов.
«Не буду говорить, что он ответил, — добавил Президент РФ, — это отдельная тема, и я считаю, это некорректно».
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