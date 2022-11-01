Володин: «Зерновой сделки» на прежних условиях быть не может

«Зерновую сделку» невозможно возобновить, пока коридор безопасности используется для террористических атак. Об этом в своем телеграм-канале написал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Использование коридора безопасности для террористических атак против кораблей Черноморского флота недопустимо. Зерновой сделки на прежних условиях быть не может», — сказал он.

Володин резюмировал, что Владимир Зеленский своими действиями перечеркнул все договоренности, достигнутые при участии ООН и Турции, показав террористическую сущность киевского режима.

Спикер Госдумы отметил, что украинской стороне была предоставлена возможность вывоза зерна. При этом зерно, которое должно было попасть в наиболее нуждающиеся государства Африки и Азии, большей частью поставлялось богатым странам ЕС, а африканским и азиатским странам досталось лишь 3-4%.

Президент РФ Владимир Путин ранее также заявил, что зерновая сделка с Россией была заключена под предлогом помощи беднейшим странам, но они получали максимум 5% продовольствия.

В субботу губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что стоящие в Севастопольской бухте корабли подверглись атаке беспилотников. Позже в ответ на теракт в Минобороны России заявили, что страна выходит из соглашения по вывозу украинского зерна.