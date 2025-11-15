Володин заявил о потенциальном вреде употребления детьми продукции, имитирующей алкоголь

Вячеслав Володин

Фото: скриншот видео

Употребление детьми продукции, имитирующей алкоголь, представляет для них потенциальный вред. Об этом заявил Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

По словам политика, сославшегося на мнение врачей, употребляющие такую продукции несовершеннолетние могут пристраститься ко вкусу алкогольных напитков, что сделает последние более привлекательными в будущем.

Кроме того, убежден Володин, дети могут привыкнуть к «ритуалу, ассоциирующемуся с удовольствием и имитацией поведения взрослого», и начать испытывать «нездоровый интерес к алкоголю, который может перерасти во вредную привычку».

«Всё это пагубно влияет на психику детей и несет опасность для их здоровья», – выразил уверенность глава нижней палаты Федерального Собрания.

В связи с этим, добавил Володин, в Госдуме сейчас обсуждают «возможное введение ограничения на продажу несовершеннолетним безалкогольной продукции, имитирующей алкоголь».

В подтверждение своей точки зрения Председатель ГД сослался на неназванных экспертов, согласно которым в возрасте 10–13 лет употребляют безалкогольное пиво и вино около 6% детей, а в 16-17 лет – примерно 21%.