Володин заявил о необходимости сделать детский отдых доступным и современным

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в преддверии летней оздоровительной кампании посетил детский лагерь «Дугино-Феникс», где ознакомился с подготовкой к открытию первой смены, стартующей 27 мая. Об этом сообщает пресс-служба Госдумы.

В ходе встречи с педагогами и детьми спикер Госдумы заявил о важности полноценного детского отдыха и живого общения со сверстниками.

«В лагере он не только поправляет здоровье, занимается спортом, но и учится коммуницировать в коллективе. Приобретает черты характера, социализируется. Это очень сильно ему поможет в будущем», – сказал Володин.

По его словам, сегодня гаджеты все чаще заменяют детям живое общение, однако это негативно сказывается на развитии ребенка.

Председатель Госдумы подчеркнул необходимость создавать условия для качественного отдыха школьников после учебного года.

«Необходимо создавать все условия для детского отдыха, чтобы ребенок после школы мог отдохнуть на природе и получить новые знания: через кружки, секции это делать намного эффективнее. Это и детям добавляет в развитии. И родителей разгружает», – отметил он.

Володин также напомнил, что ранее по инициативе депутатов был принят закон, усиливающий ответственность регионов за организацию детского отдыха. Согласно изменениям, за деятельность межведомственных комиссий теперь отвечают главы субъектов.

«Не может заменить пришкольная площадка детский оздоровительный лагерь, когда для ребенка важно полноценно отдохнуть. Мы должны это понимать и делать все возможное, чтобы у нас детские лагеря были доступны и соответствовали всем современным требованиям», – подчеркнул Председатель ГД.

«Если такой подход будет носить системный характер, то мы можем быть спокойными за будущее наших детей», – уверен он.