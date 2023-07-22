Володин заявил, что Зеленский занялся «ополячиванием» Украины

Фото: официальный сайт Государственной Думы

Президент Украины Владимир Зеленский занялся «ополячиванием» своей страны, надеясь подольше удержаться у власти. В то же время США и Европейский Союз, используя имперские амбиции Польши, готовятся к оккупации украинских территорий, написал в своем телеграм-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, «ополячивание» Украины ведется несколькими путями:

— Зеленский фактически уравнял права украинцев и поляков, в том числе в трудоустройстве, обучении и нахождении в стране без разрешений;

— украинцев из граничащих с Россией Сумской и Черниговской областей стремятся заменить «лояльными нацистам» поляками;

— место русского языка на Украине насильно отдают польскому;

— гонения на православие и попытки заменить его католичеством.

«На этом фоне создано 25-тысячное воинское соединение, состоящее в основном из польских и литовских вооружённых солдат, готовых к оккупации Западной Украины. Поляки хотят вернуть себе, как они считают, свои исторические земли — Восточные Кресы. Граждане Украины на этих территориях им не нужны», — резюмировал Володин.