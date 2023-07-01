В последние годы суверенитет Украины планомерно уничтожался — и главная роль в этом принадлежит Президенту Владимиру Зеленскому. Именно он сейчас «вбивает последний гроб в крышку гроба украинской государственности», заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, уничтожение Украины велось по нескольким направлениям:

— история: Бандера, Шухевич и другие нацисты были признаны героями, а на смену Дню Победы пришел «День Европы;

— язык: запрет на русский язык и культуру, их исключение из образовательной программы, а также наделение английского статусом языка «международного общения»;

— вера: каноническая церковь Украины подвергается преследованию, а ценности Киево-Печерской лавры увозят в Европу. Однако на этом Зеленский не остановился, предложив перенос празднования Рождества с 7 января на 25 декабря;

— культура и традиции: разрушение института семьи, проведение «месяца прайда» и так далее.

«Итоговый результат для украинцев плачевный. В 2022 году ВВП Украины рухнул на 29,1%, численность населения сократилась на 23%. Сегодня Зеленский предлагает гражданам Украины „терпеть боль, стресс и травмы“ путем легализации марихуаны, вбивая последний гвоздь в крышку гроба украинской государственности», — заявил Володин в своем телеграм-канале.