news_header_top_970_100
Руc Тат
Политика 6 ноября 2023 10:18

Володин заявил, что Зеленский становится для Запада нерукопожатным, токсичным политиком

Скопировать ссылку

Президент Украины Владимир Зеленский становится для многих западных лидеров «нерукопожатным, токсичным политиком». Такое мнение высказал председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

«Сегодня для стран Европы и самих США стало очевидным, что на поле боя, несмотря на поддержку НАТО, Россию киевскому режиму не победить», — написал спикер нижней палаты российского парламента в своем телеграм-канале.

Он назвал участь Зеленского незавидной, подчеркнув, что «марионетки хорошо не заканчивали, особенно в ситуациях, когда ради собственной власти вели на погибель сотни тысяч граждан и торговали независимостью своей страны».

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России. Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117.
#Вячеслав Володин
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100