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Володин заявил, что Зеленский становится для Запада нерукопожатным, токсичным политиком
Президент Украины Владимир Зеленский становится для многих западных лидеров «нерукопожатным, токсичным политиком». Такое мнение высказал председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.
«Сегодня для стран Европы и самих США стало очевидным, что на поле боя, несмотря на поддержку НАТО, Россию киевскому режиму не победить», — написал спикер нижней палаты российского парламента в своем телеграм-канале.
Он назвал участь Зеленского незавидной, подчеркнув, что «марионетки хорошо не заканчивали, особенно в ситуациях, когда ради собственной власти вели на погибель сотни тысяч граждан и торговали независимостью своей страны».
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