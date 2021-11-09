Володин заявил, что Татарстан опередил Башкирию, несмотря на более скромные возможности

Татарстан сумел опередить Башкортостан в экономическом и социальном развитии несмотря на то, что изначально имел более скромные возможности. Об этом сообщил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин при обсуждении законопроекта «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ».

«Почему при одинаковых возможностях в девяностые годы Белгородская и Курская области так сильно отличаются? Почему две республики — Татарстан и Башкортостан — достигли разных успехов? Башкортостан экономически был сильнее и возможностей у него было больше. А почему сегодня Татарстан более сильный и экономически самодостаточен, а Башкортостан — наоборот? Вот если вы начнете искать ответы, вы поймете, почему нам необходимо принимать закон, который сегодня закладывает основы публичной власти в регионах», — заявил Володин.

Спикер Госдумы РФ отметил, что законопроект имеет огромное значение в процессе выстраивания отношений между органами федеральной и региональной власти.

«Мы принимаем очень важный закон. Это закон, который существенно влияет на наше государственное строительство. Коллеги, вдумайтесь, мы с вами, принимая этот закон, делаем сильным государство или ослабляем его? Вот где лежит основной смысл», — подчеркнул Володин.

Депутаты Госдумы сегодня приняли в первом чтении закон «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ», который унифицирует полномочия регионов. По словам Вячеслава Володина, перед вторым чтением закон вновь будет направлен в регионы, чтобы депутаты областей и республик могли выразить свое мнение по поводу законопроекта.