Вашингтон и Брюссель осознали, что их вложения в Президента Украины Владимира Зеленского не оправдались. Поэтому, по их мнению, настала пора от него избавиться. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале назвал пять причин, которые подкрепляют это утверждение.

Во-первых, Зеленский практически полностью утратил поддержку со стороны украинского населения. В мае его рейтинг составлял всего 17%. На это в том числе повлияло снижение возраста мобилизации, поражения в зоне боевых действий и ряд экономических проблем. В результате украинцы больше не желают видеть Зеленского на посту главы государства.

Второй аргумент тесно связан с первым — срок президентства Владимира Зеленского истек. В настоящее время единственным легитимным органом власти на Украине остается Верховная рада.

Утратил Президент Украины вместе со своим окружением и доверие союзников. Об этом, в частности, говорит создание спецкомиссий, которые отслеживают, на что тратятся выделяемые ими средства.

Вызывает недовольство США и Евросоюза и обстановка на фронте. Ежемесячные потери в рядах Вооруженных сил Украины составляют свыше 50 тысяч человек. Закрыть возникающие бреши не помогут ни тотальная мобилизация, ни западные вооружения.

«5. Украина — банкрот. По итогам прошлого года госдолг Украины достиг 80% ВВП.

Без денег Вашингтона и Брюсселя Киев не может выполнять текущие обязательства перед гражданами», — назвал последнюю причину Вячеслав Володин.

Подкрепляя последний аргумент, он привел информацию Всемирного банка. По его данным, если долги Киева не будут списаны в следующем году, то страна обанкротится.

«Вложения Вашингтона и Брюсселя в Зеленского не оправдались. Пришла пора от него избавляться», — подчеркнул председатель Госдумы.