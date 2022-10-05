Володин заявил, что США будут решать проблему госдолга за счет других стран

Рекордный объем госдолга Соединенных Штатов свидетельствует о том, что Вашингтон не планирует его возвращать. Такое мнение высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Заимствования Штатов составляют более 30% всего мирового ВВП. Запредельный рост госдолга США говорит, что Вашингтон не планирует его возвращать», — написал он в своем телеграм-канале.

По словам Володина, США будут делать все, чтобы решить свои проблемы за счет кого-то, в сложившейся ситуации — это Евросоюз.

«Пузырь, надуваемый при помощи долларового печатного станка, рискует лопнуть», — сказал спикер ГД.

При такой ситуации пострадают экономики других стран и в меньшей степени это коснется суверенных государств, которые не зависимы от доллара США.

Напомним, ранее стало известно, что госдолг США впервые превысил 31 трлн долларов.