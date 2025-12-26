Володин заявил, что одна передвижная аптека сможет обслуживать до 50 населенных пунктов

Государственная Дума приступила к рассмотрению законопроекта о проведении федерального эксперимента по работе передвижных аптечных пунктов. Подробности инициативы в своем канале в MAX раскрыл председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, планируется, что одна такая мобильная аптека сможет обслуживать до 50 населенных пунктов. На старте проект запустят в регионах с самым высоким спросом на лекарства. Это позволит протестировать эффективность модели перед ее возможным масштабированием на всю страну.

Необходимость нововведений Володин объяснил статистикой: на конец сентября 2025 года в России работало 83 тысячи аптек, но лишь 14% из них находились в малых населенных пунктах и труднодоступных районах.

«Наша страна большая. Где бы человек ни проживал, у него должна быть возможность приобрести необходимые лекарства. От этого зависит здоровье людей», – подчеркнул председатель Госдумы.