Володин заявил, что Англии придется вернуть России все переданное Украине
Англии придется вернуть России то, что она сейчас так щедро раздает. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, чьи слова приводит пресс-служба нижней палаты.
Он также назвал передачу Британией Украине доходов от замороженных активов РФ грубейшим нарушением международного права.
«Им придется вернуть России то, что сейчас так щедро раздают», - сказал Володин. Он обратил внимание британцев на то, что президенту США Дональду Трампу уже приходится отменять безумные решения своего предшественника Джо Байдена в отношении Украины и Англию ждет та же история.
При этом Британия из-за таких действий навсегда подорвет доверие к своей финансовой системе, отметил он.
В свою очередь, у России теперь «есть все основания ответить аналогичным образом и конфисковать британскую собственность» в РФ, подчеркнул Володин.