Англии придется вернуть России то, что она сейчас так щедро раздает. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, чьи слова приводит пресс-служба нижней палаты.

Он также назвал передачу Британией Украине доходов от замороженных активов РФ грубейшим нарушением международного права.

«Им придется вернуть России то, что сейчас так щедро раздают», - сказал Володин. Он обратил внимание британцев на то, что президенту США Дональду Трампу уже приходится отменять безумные решения своего предшественника Джо Байдена в отношении Украины и Англию ждет та же история.

При этом Британия из-за таких действий навсегда подорвет доверие к своей финансовой системе, отметил он.

В свою очередь, у России теперь «есть все основания ответить аналогичным образом и конфисковать британскую собственность» в РФ, подчеркнул Володин.