Володин завил об ослаблении доллара и назвал валюты, которые его заменят

Доллар теряет свои позиции, так как не обеспечен реальными товарами и ресурсами, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он выделил пять причин ослабления валюты, в числе которых – отмена привязки доллара к золоту. «Отсюда огромный госдолг США и рекордная инфляция имени Байдена», – считает Володин.

Еще одной причиной Володин обозначил использование доллара как инструмента политической борьбы на фоне санкций, «(…) Ограничения на проведение платежей, воровство золотовалютных резервов — все это не добавляет уверенности другим государствам, что их деньги будут в сохранности», – пояснил он в своем телеграм-канале.

У стран появился запрос на альтернативу доллару, из-за чего растут взаиморасчеты в национальных валютах, считает спикер Госдумы. «Существует закономерность: каждой мировой валюте отведен свой период — примерно 100 лет. (…). На смену [доллару] также придет новое. Сегодня можно сказать, что это, скорее всего, не евро (который все больше теряет), а валюты государств с суверенными экономиками», – написал Володин. Процесс «дедолларизации» запущен, но насколько быстро он будет проходить – вопросы открытый, подытожил спикер ГД.

Напомним, по указу президент РФ Владимира Путина Россия перешла на рубли в расчетах за поставки природного газа покупателям из недружественных стран. Путин объяснил это тем, что западные валюты, традиционно использовавшиеся в расчетах за российский газ, себя «скомпрометировали».

