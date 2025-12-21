Володин запустил опрос об использовании ИИ среди подписчиков

Председатель Госдумы Вячеслав Володин запустил в своем канале в мессенджере MAX опрос среди подписчиков, посвященный использованию возможностей искусственного интеллекта.

В рамках опроса он поинтересовался, применяют ли пользователи технологии ИИ в повседневной жизни. Участникам предложили выбрать один из трех вариантов ответа: пользуются возможностями искусственного интеллекта, не используют их либо не знают, что это такое.

За первый час с момента публикации большинство респондентов сообщили, что не прибегают к использованию искусственного интеллекта.