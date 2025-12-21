news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 21 декабря 2025 10:01

Володин запустил опрос об использовании ИИ среди подписчиков

Читайте нас в
Телеграм

Председатель Госдумы Вячеслав Володин запустил в своем канале в мессенджере MAX опрос среди подписчиков, посвященный использованию возможностей искусственного интеллекта.

В рамках опроса он поинтересовался, применяют ли пользователи технологии ИИ в повседневной жизни. Участникам предложили выбрать один из трех вариантов ответа: пользуются возможностями искусственного интеллекта, не используют их либо не знают, что это такое.

За первый час с момента публикации большинство респондентов сообщили, что не прибегают к использованию искусственного интеллекта.

#искусственный интеллект #опрос #Вячеслав Володин
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Татарстане появятся новые глэмпинги и экоотели благодаря нацпроекту

В Татарстане появятся новые глэмпинги и экоотели благодаря нацпроекту

20 декабря 2025
Послание городу, миру и... потомкам: Президент России провел ежегодную «Прямую линию»

Послание городу, миру и... потомкам: Президент России провел ежегодную «Прямую линию»

20 декабря 2025