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Володин запустил опрос о законопроекте по конфискации за незаконную миграцию
Необходимо ли принять закон о конфискации средств, имущества и ценностей, которые были получены за организацию незаконной миграции? Как россияне относятся к этому документу, решил узнать председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.
Он напомнил, что нижняя палата парламента приступила к рассмотрению проекта этого закона. Наказание по нему предусмотрено для тех, кто организовал незаконный завоз мигрантов либо предоставил им поддельные документы.
Опрос запущен в телеграм-канале Володина. В нем приняли участие почти 25 тысяч пользователей. Из них 96% ответили, что относятся положительно к принятию такого закона. По 2% ответили, что либо против, либо им все равно.
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