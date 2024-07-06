Володин запустил опрос о законопроекте по конфискации за незаконную миграцию

Необходимо ли принять закон о конфискации средств, имущества и ценностей, которые были получены за организацию незаконной миграции? Как россияне относятся к этому документу, решил узнать председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

Он напомнил, что нижняя палата парламента приступила к рассмотрению проекта этого закона. Наказание по нему предусмотрено для тех, кто организовал незаконный завоз мигрантов либо предоставил им поддельные документы.

Опрос запущен в телеграм-канале Володина. В нем приняли участие почти 25 тысяч пользователей. Из них 96% ответили, что относятся положительно к принятию такого закона. По 2% ответили, что либо против, либо им все равно.