Володин запустил онлайн-обсуждение ситуации с экологией на Волге в регионах

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Осенью в Государственной Думе стартуют большие парламентские слушания, посвященные экологии Волги. Об этом в своем телеграм-канале рассказал председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Он отметил, что в состав волжского бассейна входят 38 регионов России с общим населением 70 млн человек. Поэтому все инциденты, связанные с загрязнением реки, заслуживают особого внимания властей.

«Поступает много обращений по вопросу обнаруженного загрязнения в акватории Волго-Донского канала в Волгограде. Причины устанавливаются, но совершенно очевидно: экологии нанесён вред», — заявил Володин.

Он подчеркнул, что 85% загрязнений реки — стоки жилищно-бытового хозяйства. Поэтому в преддверии думских обсуждений хотел бы выслушать мнение жителей регионов, расположенных на Волге.

«Оставляйте свои комментарии по экологической ситуации на Волге в ваших регионах, обязательно учтём их в работе», — написал председатель Госдумы.