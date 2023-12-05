Володин: Законопроект о запрете «наливаек» в домах прошел первое чтение

Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете «наливаек» в жилых домах и на прилегающих к ним территориях. Решение стало ответом на многочисленные просьбы россиян, заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Он отметил, что соседство с такими «псевдокафе» — это постоянные шум и беспорядок, опасения за свою безопасность и безопасность детей. «Регионы получат право запрещать продажу пива, сидра и других алкогольных напитков в псевдокафе, ограничивать время продажи алкогольной продукции в точках общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях», — написал он в своем телеграм-канале.

Володин напомнил, что субъекты Федерации уже наделены правом устанавливать правила минимальной площади залов обслуживания и вводить запрет на продажу крепкого алкоголя. С ужесточением требований регионы смогут навести полный порядок в этой сфере, уверен он.