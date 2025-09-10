Володин: закон о правиле «второй руки» при переводах поможет защитить сбережения граждан

Закон о возможности назначать уполномоченных лиц для подтверждения переводов со счетов и получения наличных, вступивший в силу 1 сентября, поможет гражданам избежать потери сбережений и вовлечения в преступные схемы. Об этом в своем канале в Max сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«С 1 сентября вступила в силу норма федерального закона, которая позволяет гражданам определять человека для подтверждения финансовых операций по вкладам, переводам, при получении наличных – "вторую руку". <…> Все это позволит гражданам избежать потери собственных сбережений или вовлечения в преступные схемы по выводу денег в качестве посредника», – написал он.

По его словам, мера направлена на защиту граждан от необдуманных действий в ситуациях, когда они могут находиться под влиянием мошенников, что особенно актуально для пожилых людей и подростков.

Для подключения сервиса «второй руки» необходимо обратиться в банк. В момент совершения операции уполномоченному лицу поступает уведомление, в ответ на которое в течение 12 часов можно либо одобрить, либо отклонить операцию.

Обеспечение безопасности данных граждан соответствует целям национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».