Выход из ЕС станет единственной возможностью для ряда стран — его членов сохранить суверенитет. Об этом в своем Telegram-канале сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По его мнению, сейчас можно увидеть крах европейского единства, когда мнение отдельных стран и их граждан перестает играть какую-либо роль.

«Европарламент выступил за глубокое реформирование Евросоюза. В числе одобренных решений — отмена принципа солидарного принятия важнейших решений. Иными словами, предлагается отказаться от права вето членов ЕС», — заметил Володин.

Он напомнил, что Европа не едина во мнении относительно ввода санкций против России. Это и стало основным поводом для реформ ЕС.

«Приходится искать иные формы проведения решений, отказавшись от годами существовавшего принципа. Права голоса будут лишены миллионы жителей Европы. Их государства окончательно потеряют суверенитет», — полагает спикер нижней палаты парламента.

Таким образом, сохранить независимость они смогут только одним способом — выйдя из Евросоюза, подчеркнул Володин.