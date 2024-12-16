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Володин встретился с Мухаметшиным и другими главами региональных парламентов
Председатель Государственной Думы ФС РФ Вячеслав Володин сегодня встретился с руководителями законодательных органов регионов — членами Совета законодателей России при Федеральном Собрании РФ. Участие во встрече принял и Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин, сообщает пресс-служба республиканского парламента.
Вячеслав Володин обсудил с представителями субъектов Федерации итоги текущего года и поделился планами на следующий. По его мнению, подобный диалог очень важен для обмена мнениями и повышения качества законотворчества.
«Мы придаем большое значение взаимодействию с региональными законодательными органами. В течение этого года новые формы реализовали, выезжая в регионы ежеквартально и проводя советы Государственной Думы, где рассматривали вопросы социально-экономического развития. Такой формат будет реализовываться в будущем, это положительно сказывается на качестве принимаемых решений», — заметил он.
«Те, кто работает на земле, непосредственно занимается решением проблем, плохого не посоветуют, и мы таким образом учитываем эти предложения при подготовке законодательных решений. Нам важно, чтобы мы могли опираться на ваше мнение», — заверил спикер Госдумы.
Володин также рассказал руководителям законодательных собраний регионов о приоритетных направлениях законотворческой работы нижней палаты Федерального Собрания. «Это, безусловно, реализация послания Президента [России Владимира Путина]. Именно оно системно выстраивает шаги по достижению целей национального развития», — пояснил он.
Среди других ключевых направлений работы он упомянул поддержку участников специальной военной операции и членов их семей, защиту здоровья детей, усиление безопасности страны и защиту ее суверенитета.
Обращаясь к представителям региональных парламентов, сопредседатель Совета законодателей выразил уверенность, что задача депутатов — строить работу исходя из запроса людей. «Надо сделать все, чтобы страна была сильной, качество жизни повышалось, а люди чувствовали, что есть депутаты, и они решают их проблемы», — подытожил он.
В беседе также приняли участие вице-спикер Госдумы, заместитель сопредседателя Совета законодателей России Ирина Яровая и председатели комитетов ГД: по региональной политике и местному самоуправлению — Алексей Диденко, по контролю — Олег Морозов, по экономической политике — Максим Топилин.
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