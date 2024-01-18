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Володин вручил Айдару Метшину орден Дружбы России
Председатель Госдумы Вячеслав Володин вручил депутату Айдару Метшину орден Дружбы России. Парламентарий награжден за вклад в развитие российского парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу, сообщает пресс-служба депутата.
По итогам года Айдар Метшин занял 122-е место в общем рейтинге активности коэффициента полезной деятельности среди 450 депутатов и 24-е по итогам народного голосования. Это говорит о том, что несмотря на новизну работы в качестве парламентария, он активно работает и эффективно взаимодействует с избирателями в регионе.
Перед избранием депутатом Метшин 15 лет проработал на должности мэра Нижнекамска. За это время в городе и районе был решен ряд задач, направленных на повышение качества жизни населения, претворены в жизнь значимые проекты.
С начала специальной военной операции депутат оказывает поддержку военнослужащим и их семьям. По его инициативе проводились патриотические и событийные мероприятия, отправлялись гуманитарные грузы в зону СВО. По итогам встреч и приемов граждан решено более 190 личных вопросов семей участников СВО различного характера.
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