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Политика 30 сентября 2026 11:56

Володин вновь возглавил Госдуму

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Володин вновь возглавил Госдуму
Фото: сайт партии «Единая Россия»

Вячеслав Володин избран спикером Государственной Думы девятого созыва. Его кандидатуру на голосование внесла фракция «Единая Россия», располагающая большинством депутатских мандатов.

Ранее Володин занимал должность председателя нижней палаты российского парламента в течение седьмого и восьмого созывов.

Поддержку его кандидатуре ранее выразил Президент России Владимир Путин. Глава государства выступил за то, чтобы Володин продолжил руководить Госдумой и в новом созыве.

Как отмечал Путин, за время работы предыдущего состава парламента Володину удалось организовать деятельность депутатов в конструктивном формате. Президент охарактеризовал взаимодействие как партнерское, подчеркнув сочетание принципиального подхода с деловой атмосферой.

#Вячеслав Володин #Выборы-2026
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