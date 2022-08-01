Володин: Вместо имущества Киеву надо было взять на себя треть долгов Советского Союза

Вместо того, чтобы претендовать на имущество СССР, которое сейчас принадлежит России, Киеву следовало взять на себя треть долгов Советского Союза, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Так он ответил на слова посла Украины, Вадима Пристайко о том, что вернуть «хотя бы треть заграничного имущества СССР», которое она получила в обмен на оплату долгов союза после его распада.

«Огромная сумма по состоянию на 1994 год — 110 млрд долларов. Наша страна выплатила ее, а все республики бывшего СССР вышли из него свободными и не обремененными долговыми обязательствами», – написал Володин в своем телеграм-канале.

Он добавил, что с 1991 по 2013 год Киев получил от РФ материальную поддержку для братского народа Украины в виде энергоносителей по льготным ценам, кредитов и торговых преференций на общую сумму 250 млрд долларов.

«Все профукали и разворовали», – заключил Володин, добавив, что требование «можно расценить как банкротство киевского режима, которому необходимо перестать мучить украинский народ и уйти».

Пристайко ранее заявил, что Киев требует возврата «хотя бы трети того, что находится за границей», а именно некоторых объектов в Великобритании, которые, как считает Украина, «были незаконно зарегистрированы на Российскую Федерацию». Посол отметил, что после распала СССР РФ «предложила всем республикам забыть о долгах» Союза, но взамен получила его имущество по всему миру. «Украина — единственная республика, которая сначала согласилась, но не ратифицировала соглашение. Наш аргумент был следующий: мы не против, если это справедливая договоренность, только покажите, что Советский Союз должен, и покажите активы, которые есть по миру», – приводит его слова РБК.