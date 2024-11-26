Володин: В России обучались 200 тыс. детей мигрантов, не знающих русского языка

В 2023/2024 учебном году в России обучались более 200 тысяч детей мигрантов, плохо владеющих русским языком. Из-за этого у школьников были проблемы не только с освоением учебных материалов, но и в общении со сверстниками и педагогами. Об этом в своем телеграм-канале сообщил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

В связи с этим в Госдуме приступили к рассмотрению законопроекта, который предусматривает введение запрета на прием в школы детей-иностранцев, не знающих русский язык. Ожидается, что в первом чтении его могут рассмотреть уже 10 декабря.

Володин напомнил, что законопроект предусматривает проверку законности нахождения такого ребенка и его семьи на территории России. Кроме того, перед зачислением в школу дети мигрантов будут проходить проверку знания русского языка.

«Низкий уровень знания русского языка или его отсутствие у детей мигрантов вызывает стресс у самого ребенка, не знающего языка, но обучающегося в классе, а также создает проблемы для одноклассников», — подчеркнул председатель нижней палаты парламента.

Он добавил, что учителя не могут качественно передавать знания таким учащимся. В результате у детей возникают трудности в освоении материала.