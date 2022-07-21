Володин: В американские выборы вмешалась Украина – мир ввергают в вооруженный конфликт

Важную роль в промежуточных выборах в Конгресс США, которые состоятся через три с половиной месяца, играет Украина, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его мнению, действующему президенту Америки Джо Байдену необходимо продолжение военной спецоперации, так как это поможет ему удержать власть.

Если Байден не сохранит в Конгрессе большиснтво своих сторонников, то ему объявят импичмент, уверен Володин. «Заняв Овальный кабинет Белого дома, он стал идеологом ведения [спецоперации] до последнего украинца, и сделал все, чтобы не допустить мирного урегулирования на Донбассе», – написал спикер Госдумы в своем телеграм-канале, добавив, что продолжение конфликта – это единственный выход для американского лидера.

«В свое время он поддержал госпереворот в Киеве, нацистский режим. И сегодня, цепляясь за свою власть, ввергает весь мир в вооруженный конфликт и экономический кризис», – считает Володин. Он напомнил, что инфляция в США «бьет рекорды» за последние 40 лет, а в ЕС наблюдается сильный рост цен. При этом Украина, по мнению Володина, «потеряла суверенитет и находится на грани самораспада».

Россия проводит военную спецоперацию на Донбассе с 24 февраля, когда о ее начале объявил Президент России Владимир Путин.