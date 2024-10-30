Володин: Татарстан – регион особенный, здесь принимаются правильные решения

Вячеслав Володин

Фото: duma.gov.ru

С председателем Госдумы ФС РФ Вячеславом Володиным встретился сегодня председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин. Встреча состоялась в нижней палате российского парламента в рамках рабочей поездки главы парламента республики в Москву.

Как напомнили в пресс-службе Госсовета РТ, Мухаметшин с рабочей поездкой находится в Москве, где принимает участие в работе VIII Всемирного конгресса соотечественников, проживающих за рубежом.

Володин и Мухаметшин обсудили вопросы социально-экономического развития республики. Также Мухаметшин передал председателю Госдумы ряд законодательных инициатив Госсовета Татарстана.

В ходе встречи Фарид Мухаметшин рассказал Вячеславу Володину об итогах XVI саммита БРИКС, который прошел в Казани с 22 по 24 октября. Напомним, участие в саммите приняли 36 стран и 6 международных организаций, форум посетили 42 делегации, в том числе 24 глав государств.

«Мы еще раз доказали, что способны проводить такие масштабные мероприятия», - подчеркнул Мухаметшин в беседе с Володиным и еще раз поблагодарил Президента России Владимира Путина и руководство страны за оказанное доверие.

«Татарстан – это регион особенный. В нем принимаются правильные и выверенные решения, - подчеркнул Вячеслав Володин, подводя итоги встречи, - именно поэтому здесь сильная экономика и высокое качество жизни. Для нас очень важно, чтобы республика и дальше развивалась, и важно формировать правовое поле, позволяющее это делать».

Председатель Госдумы также высоко оценил работу татарстанской депутации в нижней палате российского парламента.

«Успешно трудимся, коллегиально принимаем решения, - отметил он. - Дисциплина, ответственность, трудолюбие – вот, что отличает депутатов Госдумы, избранных от Татарстана, они отстаивают интересы не только республики, но и всей страны в целом».

В тот же день Мухаметшин встретился с депутатами Госдумы ФС РФ, избранными от Татарстана. На встрече обсуждались законодательные инициативы республики, направленные Госсоветом в нижнюю палату российского парламента. В настоящее время в Госдуме на разных стадиях рассмотрения находятся 4 законопроекта, в частности проект федерального закона об ограничении доступа к информации в Интернете, выражающей неуважение к госсимволам субъектов РФ, предложение в КоАП о повышении административных штрафов за нарушение правил охоты, законопроект о внесении изменений в федеральный закон об отходах производства и изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях в части привлечения к административной ответственности лиц за совершение административных правонарушений за рубежом, направленных против интересов России.