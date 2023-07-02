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Володин: Такие люди, как Путин, смогли бы предотвратить революцию в 1917-м и развал СССР
Председатель Госдумы Вячеслав Володин проанализировал произошедшую 23 июня попытку вооруженного мятежа и сделал вывод, что если бы во главе государства в 1917 и 1991 годах были такие люди, как Владимир Путин, не было бы революции и развала СССР.
«Анализируя вызовы, с которыми сталкивалась наша страна ранее, можно сделать следующий вывод: если бы во главе государства в 1917 и 1991 годах были такие, как Путин, не было бы революции и развала СССР», — написал спикер нижней палаты российского парламента в своем телеграм-канале.
Он подчеркнул, что 23-24 июня вошли в историю России как дни единения и консолидации общества вокруг Президента Владимира Путина.
«Армия, силовые структуры проявили свои лучшие качества. На фронте отбивали атаки нацистов. В тылу делали всё, чтобы обеспечить безопасность страны в рамках контртеррористической операции», — перечислил Володин.
По его словам, непростая ситуация показала, насколько высок авторитет российского лидера среди гражданского общества и военнослужащих.
«Несмотря на многопартийность и возможность высказать самые разные точки зрения, не было ни одного примера, чтобы кто-то поддержал мятеж. Пройдя это испытание, общество показало свою зрелость», — написал Володин.
Он резюмировал, что Владимир Путин сделал всё, чтобы не допустить кровопролития и смуты, и из этой тяжелейшей ситуации вышел укрепившим ещё больше свои позиции как в стране, так и в мире.
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