В результате государственного переворота в 2014 году Украина потеряла суверенитет и стала колонией США, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, страна, из которой за прошедшие годы «бежало» более 10,5 млн человек, движется к полному исчезновению.

«Страна разворована, утрачен промышленный потенциал, тотальная коррупция. Интересы народа не учитываются», – написал он в своем телеграм-канале.

Кроме отъезда более 10 млн украинцев еще 11,2 млн жителей Крыма, Севастополя, Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей сделали свой выбор быть с Россией, добавил Володин. Таким образом, по его подсчетам, с 2014 года Украина потеряла 53,7% населения.

«Ее граждане для Вашингтона и Брюсселя — расходный материал: война до последнего украинца ежедневно уносит сотни жизней людей. Киевский режим ведет Украину к полному ее исчезновению», – убежден спикер Госдумы.

Напомним, по итогам референдумов 30 сентября в Кремле прошла церемония подписания договоров о включении в состав РФ новых регионов – в ней принял участие Президент Владимир Путин. Таким образом, к России присоединились Запорожская, Херсонская области, а также ДНР и ЛНР.