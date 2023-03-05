Володин: США заставляют Европу финансировать Украину вопреки собственным интересам

Соединенные Штаты тратят на поддержку Украины меньше других стран (в процентном соотношении, а не в абсолютных числах). Своими подсчетами в Telegram-канале поделился Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

«По расходам на содержание киевского режима США находятся на 12-м месте — 0,37% от доли ВВП. Это в 5,7 раза меньше, чем у Польши. Больше Вашингтона тратить вынуждают Эстонию, Латвию, Чехию, Литву, Словакию, Болгарию, Мальту, Норвегию, Румынию, Кипр», — написал политик.

Володин также добавил, что государства Европейского Союза несут дополнительные издержки из-за антироссийских санкций. Кроме того, по его оценке, общий объем поддержки энергетической отрасли в Европе составил 570 млрд евро (в частности, Германии это стоило 7,2% ВВП).

«Продолжая поставки оружия Киеву, лидеры ЕС действуют вопреки национальным интересам за счет европейских граждан», — заключил спикер Госдумы, подытоживая свое понимание ситуации.

Согласно подсчетам Исследовательского института мировой экономики в Киле, общая доля помощи Украине в процентах от ВВП Латвии и Эстонии составила более 0,75%, Соединенных Штатов — 0,36%.

При этом из собранной учеными информации следует, что поддержка США оказалась самой значительной в абсолютном выражении. Американцы с 24 января 2022 по 15 января 2023 года потратили на военную помощь Украине 44,3 млрд евро, на финансовую — 25,1 млрд, а на гуманитарную — 3,7 млрд.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что страны Европейского Союза слишком мало тратят на Украину в отличие от Соединенных Штатов.