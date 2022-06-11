Володин: США создали условия для образования «новой большой восьмерки» вместе с Россией

Разрыв Соединенными Штатами и их союзниками существующих экономических отношений привел к формированию новых точек роста в мире. Такое мнение в своем Telegram-канале выразил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Он отметил, что экономика США, Германии, Великобритании, Франции, Италии, Канады, Японии продолжает «трещать под нагрузкой» антироссийских санкций: за первый квартал 2022 года в Штатах зафиксировано падение ВВП на 1,5%, инфляция вышла на максимальный уровень с декабря 1981 года (8,6%).

А группа из восьми стран, которые не участвуют в санкционных войнах, по показателю ВВП по паритету покупательной способности на 24,4% опережает старую группу. Среди этих стран, кроме России, Китай, Индия, Индонезия, Бразилия, Мексика, Иран и Турция.

«США своими руками создали условия, чтобы страны, желающие выстраивать равноправный диалог и взаимовыгодные отношения, фактически образовали вместе с Россией „новую большую восьмерку“», — резюмировал Володин.

По его словам, США продолжают создавать напряженность в мире и делают все, чтобы решить свои проблемы за счет других. А подобное поведение неминуемо приведёт к потере гегемонии в мире, заключил спикер Госдумы.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Западные страны осудили операцию и начали ужесточать санкции против России.