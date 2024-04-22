Володин: США решили конфисковать российские активы для провокации ЕС

Решение парламента США о конфискации российских активов — это кража, которая подорвет основы мировой финансовой системы. Более того, это провокация — попытка заставить Евросоюз поступить так же, уверен председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Три вывода, которые можно сделать на основе принятого парламентом США решения в отношении наших активов. Первый. Вашингтон пошел на откровенно неправовое решение, совершив кражу. Это, безусловно, подорвет доверие к США других государств, бизнеса и частных инвесторов», — поделился он в своем телеграм-канале.

Эта инициатива, уверен спикер Госдумы, разрушит принцип неприкосновенности собственности, на котором основана вся мировая финансовая система. Конфискация российских активов в США станет прецедентом, которым затем сможет воспользоваться любая другая страна.

«У нашей страны теперь есть все основания принять симметричные решения по отношению к зарубежным активам», — добавил Володин.

По его данным, в США заморожено лишь 5-6 млрд долларов из 280 млрд в целом по миру. Оставшиеся миллиарды находятся в странах Евросоюза. «Вашингтон принял закон о конфискации российских активов, чтобы спровоцировать ЕС на такой же шаг, который окажется разрушительным для европейской экономики», — уверен автор канала.

Третий вывод — Вашингтон перестал верить в победу Киева. Поэтому готов представлять ему средства только в кредит либо же использовать для передачи чужие деньги.