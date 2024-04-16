Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Володин: США разжигают новые конфликты для отсрочки неминуемого дефолта
Запредельный рост госдолга США говорит о том, что Вашингтон не планирует его возвращать. Утрата гегемонии дорого обходится американскому бюджету, для этого и разжигаются все новые военные конфликты, уверен председатель Госдумы России Вячеслав Володин.
«Утрата гегемонии дорого обходится американскому бюджету. По данным Минфина США, его дефицит в марте составил $236 млрд. Это устоявшийся негативный тренд. Сегодня порядка 28% расходов бюджета США финансируется в долг. Деньги занимают, как правило, у других государств», — написал он в своем телеграм-канале.
Володин напомнил, что размер государственного долга Соединенных Штатов приближается к $35 трлн. Только за последние четыре года его объем в отношении ВВП вырос с 107,2% до 131,5%, а затраты на обслуживание достигли одной трети всех доходов бюджета.
«Запредельный рост американского госдолга означает, что Вашингтон не планирует его возвращать, — поделился мнением спикер Государственной Думы. — США привыкли решать свои проблемы за чужой счет. Для сохранения гегемонии развязали войну на Украине, принеся в жертву экономику Евросоюза. Этого оказалось недостаточно».
Поэтому сейчас Вашингтон обратил свое внимание на Ближний Восток. Новыми конфликтами он пытается отсрочить наступление дефолта.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»