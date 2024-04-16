Володин: США разжигают новые конфликты для отсрочки неминуемого дефолта

Запредельный рост госдолга США говорит о том, что Вашингтон не планирует его возвращать. Утрата гегемонии дорого обходится американскому бюджету, для этого и разжигаются все новые военные конфликты, уверен председатель Госдумы России Вячеслав Володин.

«Утрата гегемонии дорого обходится американскому бюджету. По данным Минфина США, его дефицит в марте составил $236 млрд. Это устоявшийся негативный тренд. Сегодня порядка 28% расходов бюджета США финансируется в долг. Деньги занимают, как правило, у других государств», — написал он в своем телеграм-канале.

Володин напомнил, что размер государственного долга Соединенных Штатов приближается к $35 трлн. Только за последние четыре года его объем в отношении ВВП вырос с 107,2% до 131,5%, а затраты на обслуживание достигли одной трети всех доходов бюджета.

«Запредельный рост американского госдолга означает, что Вашингтон не планирует его возвращать, — поделился мнением спикер Государственной Думы. — США привыкли решать свои проблемы за чужой счет. Для сохранения гегемонии развязали войну на Украине, принеся в жертву экономику Евросоюза. Этого оказалось недостаточно».

Поэтому сейчас Вашингтон обратил свое внимание на Ближний Восток. Новыми конфликтами он пытается отсрочить наступление дефолта.