Володин: США готовят из Тайваня новую Украину

фото: официальный сайт Государственной Думы

Тайвань может стать преемником Украины, не оправдавшей ожиданий Вашингтона. Об этом говорит то, что часть средств, выделенных Киеву, планируют направить на закупку оружия для Тайваня, заметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Киевский режим не оправдал ожиданий Вашингтона. В США предвидят провал своей политики на украинском направлении. Перед риском утраты гегемонии ищут спасение в новом конфликте», — написал он в своем телеграм-канале.

Володин подчеркнул, что американской экономике не могут помочь ни капиталы, перетекающие из Европы, ни растущие заказы для ВПК. Дефицит госбюджета Вашингтона вырос уже почти в три раза за этот год, а международные агентства снижают кредитный рейтинг Штатов. Как никогда невысок и рейтинг самого американского Президента.

«Конфликт вокруг Тайваня нужен выжившему из ума Байдену, чтобы отвлечь внимание избирателей от внутренних проблем США. Ничего нового. По этой же причине руководство США было разжигателем войн в Югославии, Афганистане, Ираке, Ливии, Сирии, на Украине. Теперь смотрят в сторону Тайваня», — объяснил политик.

Он подчеркнул, что действия США должна осудить ООН.