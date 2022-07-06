Володин: США должны компенсировать государствам убытки от пандемии COVID-19

В экономическом кризисе, вызванном пандемией коронавируса, виноваты власти США, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его мнению, источником вируса стали американские биолаборатории, поэтому США должны возместить другим странам нанесенные пандемией убытки.

Володин сослался на слова известного американского ученого Джеффри Сакса, который заявил, что «почти уверен» в создании COVID-19 в американской биолаборатории.

«Сегодня, когда звучат подобные обвинения, Байден молчит. Боится, что мир узнает правду об истинном виновнике пандемии», – написал Володин в своем телеграм-канале, добавив, что последствиями пандемии стали не только миллионы заболевших и погибших, но также экономический кризис и падение уровня жизни людей. По убеждению председателя Госдумы, за это должен ответить Вашингтон.

«Военные биологические разработки США, которые они ведут по всему миру, должны быть остановлены и рассекречены. Всем государствам, пострадавшим от пандемии, США обязаны компенсировать понесённые убытки», – считает Володин.

Напомним, Минобороны РФ обвинили американские власти в создании биолабораторий по всему миру, в том числе – на Украине. Ведомство утверждает, что в них США испытывают и создают новые штаммы вирусов, а также разрабатывают биологическое оружие.