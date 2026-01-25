news_header_top
Политика 25 января 2026 11:43

Володин сравнил Высоцкого и уехавших из России артистов

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин в своем Telegram-канале по случаю 88-летия со дня рождения Владимира Высоцкого сравнил его с артистами, уехавшими из России после начала специальной военной операции.

«Он (Высоцкий – прим. Т-и) отличался от своих нынешних коллег по творческому цеху, кто получил всё у себя на Родине – любовь зрителей и богатства, – а затем предал ее. Уехав и делая сегодня подлые заявления с территории других государств в адрес нашей страны», – поделился своим пониманием разницы между деятелями культуры политик.

В подтверждение своего тезиса Володин процитировал известное высказывание Высоцкого, сохраненного его женой Мариной Влади: «Без России я ничто. Без народа, для которого я пишу, меня нет» (в контексте эта реплика певца описывает не его политическое кредо, а творческую стратегию и связанные с ней риски, далее он замечает, что не может жить без публики, которая его обожает, но умирает без свободы – прим. Т-и).

Кроме того, спикер ГД заметил, что Высоцкий не был признан официально, но еще при жизни получил признание со стороны народа, «став ЛЕГЕНДОЙ».

«Сейчас с нами нет Владимира Высоцкого. Но память о нем живёт через его стихи и песни», – заключил Вячеслав Володин.

