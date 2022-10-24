Володин: Создание Киевом «грязной бомбы» напоминает методы Усамы бен Ладена

Киевский режим поручил ученым-атомщикам создать «грязную бомбу», заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, это напоминает действия граппировки «Аль-Каиды»* (признана террористической и запрещена в РФ – прим.ред.) и ее лидера Усамы бен Ладена.

«20 лет назад Вашингтон распространил информацию, что террористы «Аль-Каиды»* во главе с Усамой бен Ладеном получили доступ к радиоактивным веществам и планируют создать «грязную бомбу», способную заразить радиацией значительную территорию. Угроза теракта в США и Европе с применением такой бомбы существовала вплоть до 2011 года, пока Усама бен Ладен не был уничтожен», – написал Володин в своем телеграм-канале, подчеркнув, что «методы ядерного террора не меняются», и сравнив режим украинского лидера Владимира Зеленского с действиями террористов.

Володин напомнил также, что Киев продолжает обстрелы критической инфраструктуры атомных электростанций — Запорожской и Курской, провоцируя гуманитарную катастрофу.

«Президент США и главы европейских государств, оказывая финансовую и военную помощь режиму Зеленского, становятся спонсорами и пособниками ядерного терроризма», – подытожил спикер Госдумы.

Напомним, накануне российские СМИ со ссылкой на анонимные источники заявили, что власти Украины занимаются подготовкой провокации на территории страны, связанной с подрывом так называемой «грязной бомбы». По данным иссточников, цель провокации – обвинить Россию в использовании ядерного оружия в ходе специальной военной операции и запустить в мире мощную антироссийскую кампанию.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал о планах Киева французскому, турецкому и британскому коллегам — Себастьяну Лекорню, Хулуси Акару и Бену Уоллесу. В то же время министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба оотверг обвинения и заявил, что утверждения о наличии у его страны планов применить «грязную бомбу» абсурдны и опасны.

Сегодня стало известно, что Внешнеполитические ведомства Великобритании, США и Франции сочли российские предупреждения о планах Киева использовать на территории Украины «грязную бомбу» необоснованными.

*запрещенная в России террористическая организация