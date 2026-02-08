Володин сообщил о совместной работе Госдумы и правительства над проблемами «Почты России»

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Госдума и правительство договорились совместно работать над решением проблем «Почты России», заявил председатель ГД РФ Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. Он отметил, что вопросы многочисленны и носят комплексный характер.

«Люди сообщают о том, что отделения закрываются. Особенно в отдаленных сельских населенных пунктах. Почтальоны говорят о низкой заработной плате и тяжелых условиях труда. Проблем у «Почты России» накопилось много. Они носят комплексный характер», – написал Володин.

По его словам, с заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Григоренко была достигнута договоренность о совместной работе над проблемами компании и ее развитием. Для этого планируется создать рабочую группу.

«Рассчитываем, что в течение весенней сессии выйдем на законодательные решения многих накопившихся проблем. Наша задача – чтобы «Почта России» была эффективно работающей компанией на всей территории страны, предоставляющей качественные услуги гражданам независимо от места их проживания», – добавил председатель Госдумы.

Володин также сообщил, что в его канале на платформе MAX проходит опрос по выявлению основных проблем «Почты России», где результаты более объективны за счет отсутствия накруток.