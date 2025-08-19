Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин сообщил о действии принятых законов в сфере миграционной политики. В своем Телеграм-канале он отметил, что изменения в миграционном законодательстве уже показывают результаты.

«С 2024 года Государственной Думой был принят 21 федеральный закон в сфере миграционной политики, из которых 17 инициированы депутатами», – отметил Володин.

По его словам, создана система, препятствующая нелегальной миграции.

«В частности, усилена ответственность за ее организацию и участие в подобных преступлениях. Теперь за это грозит до 15 лет лишения свободы», – подчеркнул спикер.

Он привел данные МВД, согласно которым за шесть месяцев 2025 года на 7,2% выросло число выявленных преступлений по статье 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции»), на 27,9% увеличилось количество пресеченных нарушений иностранцами правил въезда и пребывания в России. В то же время число выданных разрешений на временное проживание снизилось на 31,6%, видов на жительство – на 32,2%.

«В первом полугодии из нашей страны депортировано на 17% больше мигрантов-нарушителей, чем за аналогичный период прошлого года. У 791 человека прекращено приобретенное гражданство Российской Федерации», – добавил председатель Госдумы.

Володин также напомнил, что с 11 августа 2025 года вступил в силу закон, значительно расширяющий основания для прекращения приобретенного гражданства РФ.

«Теперь их стало более 80. Это значит, что у правоохранительных органов появилось еще больше возможностей для наведения порядка в миграционной сфере», – написал он.

Председатель Госдумы подчеркнул, что работа по совершенствованию законодательства в этой области будет продолжена: «Ряд инициатив находится в разработке. Жду и ваших предложений».