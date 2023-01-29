Володин: Сегодня Украина — полигон США и НАТО для обкатки новых способов ведения войны
Украина стала полигоном США и их союзников по НАТО для испытания оружия и обкатки новых способов ведения войны. О прямом участии Вашингтона в конфликте говорят многие факты — поставка тяжелого вооружения, нахождение на украинской территории американских инструкторов и наемников. Об этом в своем телеграм-канале написал спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Там находятся американские инструкторы, наемники. Для спасения киевского режима начали поставлять тяжёлые вооружения. Все это говорит о прямом участии Вашингтона в боевых действиях, страхе потерять свою колонию», — заявил он.
Он отметил, что украинский народ используют как расходный материал. «Об украинском народе никто не думал. Страну разграбили», — подчеркнул спикер.