Володин: Сегодня Украина — полигон США и НАТО для обкатки новых способов ведения войны

Украина стала полигоном США и их союзников по НАТО для испытания оружия и обкатки новых способов ведения войны. О прямом участии Вашингтона в конфликте говорят многие факты — поставка тяжелого вооружения, нахождение на украинской территории американских инструкторов и наемников. Об этом в своем телеграм-канале написал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Там находятся американские инструкторы, наемники. Для спасения киевского режима начали поставлять тяжёлые вооружения. Все это говорит о прямом участии Вашингтона в боевых действиях, страхе потерять свою колонию», — заявил он.

Он отметил, что украинский народ используют как расходный материал. «Об украинском народе никто не думал. Страну разграбили», — подчеркнул спикер.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.