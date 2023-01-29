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Политика
29 января 2023  10:46

Володин: Сегодня Украина — полигон США и НАТО для обкатки новых способов ведения войны

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Украина стала полигоном США и их союзников по НАТО для испытания оружия и обкатки новых способов ведения войны. О прямом участии Вашингтона в конфликте говорят многие факты — поставка тяжелого вооружения, нахождение на украинской территории американских инструкторов и наемников. Об этом в своем телеграм-канале написал спикер Госдумы Вячеслав Володин

«Там находятся американские инструкторы, наемники. Для спасения киевского режима начали поставлять тяжёлые вооружения. Все это говорит о прямом участии Вашингтона в боевых действиях, страхе потерять свою колонию», — заявил он.

Он отметил, что украинский народ используют как расходный материал. «Об украинском народе никто не думал. Страну разграбили», — подчеркнул спикер. 

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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