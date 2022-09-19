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Политика
19 сентября 2022  09:44

Володин: Результаты контрнаступления ВСУ не оправдали ожиданий США и Евросоюза

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Со стороны США и стран Евросоюза зазвучала новая риторика — вопрос переговоров о мирном урегулировании на Украине всецело зависит от Владимира Зеленского. Изменения связаны с тем, что Вооруженные силы Украины не оправдали их ожиданий в ходе контрнаступления. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале. 

«Ранее [Вашингтон и Брюссель] настаивали на обратном. Заявляли, что конфликт должен быть решен исключительно на поле боя, — подчеркнул он. — Зеленский обещал победу. Результат разочаровал западных спонсоров».

Второй причиной смены риторики является внутриполитическая ситуация в этих странах. Американцы и европейцы начали высказывать свою позицию по событиям на Украине, обычные граждане не готовы платить из своего кармана за политику войны в интересах олигархов и нацистов. 

«Инфляция, рост цен, проблемы с энергоресурсами и другие сложности, с которыми пришлось столкнуться, не могут не беспокоить их в преддверии зимы», — сказал Володин.

Он резюмировал: западная элита, которая спонсировала киевский режим, поняла, что «победы с Зеленским не будет, а за поражение ответственность нести не хотят».

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

#спецоперация на Украине
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