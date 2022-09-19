Володин: Результаты контрнаступления ВСУ не оправдали ожиданий США и Евросоюза

Со стороны США и стран Евросоюза зазвучала новая риторика — вопрос переговоров о мирном урегулировании на Украине всецело зависит от Владимира Зеленского. Изменения связаны с тем, что Вооруженные силы Украины не оправдали их ожиданий в ходе контрнаступления. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.

«Ранее [Вашингтон и Брюссель] настаивали на обратном. Заявляли, что конфликт должен быть решен исключительно на поле боя, — подчеркнул он. — Зеленский обещал победу. Результат разочаровал западных спонсоров».

Второй причиной смены риторики является внутриполитическая ситуация в этих странах. Американцы и европейцы начали высказывать свою позицию по событиям на Украине, обычные граждане не готовы платить из своего кармана за политику войны в интересах олигархов и нацистов.

«Инфляция, рост цен, проблемы с энергоресурсами и другие сложности, с которыми пришлось столкнуться, не могут не беспокоить их в преддверии зимы», — сказал Володин.

Он резюмировал: западная элита, которая спонсировала киевский режим, поняла, что «победы с Зеленским не будет, а за поражение ответственность нести не хотят».

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.