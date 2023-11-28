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Володин: Решение закрыть все КПП на границе с Россией обойдется финнам в 3 млрд евро
Решение опустить «железный занавес» — закрыть почти все КПП на границе с Россией — будет стоить Финляндии порядка 3 млрд евро. Дополнительный урон ей принесет и вступление в НАТО, уверен председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.
«На западе Финляндию ждет целый ряд проблем: от серьезного увеличения военных расходов из-за непродуманного и поспешного вступления в НАТО до возникших в результате незаконных антироссийских санкций последствий, с которыми европейские государства до сих пор не могут справиться», — написал он в своем телеграм-канале.
По данным Володина, девять европейских экономик в этом году уйдут в минус, в том числе ФРГ и Великобритании. Причем в последней это видно наиболее ярко. Так, к примеру, около 2 млн семей в Соединенном Королевстве вынуждены отключать холодильники, чтобы снизить расходы на электроэнергию. Каждая шестая семья пользовалась услугами общественных теплых помещений, где можно согреться во время холодов. В 7,3 млн домохозяйств в последние полгода наблюдается дефицит продуктов и товаров первой необходимости.
«Опуская железный занавес на востоке, руководство Финляндии наказывает прежде всего своих граждан, лишает страну возможности развиваться», — уверен он.
Напомним, что по решению финских властей работает лишь самый северный КПП на границе с Россией.
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