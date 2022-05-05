Володин рассказал о желающих участвовать в спецоперации депутатах Госдумы

Среди депутатов Госдумы есть такие, кто просит отправить их на Украины, для участия в спецоперации, рассказал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«У нас есть депутаты, кто обращается с просьбой отправить его в действующие части, соответственно в ДНР и ЛНР», - сказал Председатель Госдумы в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Он подчеркнул, что считать такое желание сенсацией нельзя. Например, с добровольцами из Чечни воюет депутат Адам Делимханов.

«Есть те, кто является профессиональным военным, избранным в Государственную думу, считает правильным, чтобы его отправили для участия в специальной военной операции», - добавил Володин.

В то же время он считает вопрос отправки депутатов на спецоперацию непростым. По его словам, такие решения будут приниматься в случае направления соответствующего запроса со стороны Министерства обороны РФ.

Руководитель Госдумы подчеркнул, что депутатам нужно работать в Москве и в регионах, «и делать это с еще большей ответственностью».



Военная спецоперация на территории Украины началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявил, что целями этой операции являются денацификация и демилитаризация страны.

