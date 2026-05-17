Володин рассказал о новых законодательных мерах против киберпреступности

Госдума в ближайшее время намерена подготовить новые меры по защите граждан от телефонного и кибермошенничества. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своем канале в МАКСе.

По его словам, злоумышленники продолжают использовать новые технологии, поэтому действующие механизмы защиты требуют дальнейшего развития. Он отметил, что в ближайшее время будут предложены новые решения, направленные на усиление защиты граждан от действий мошенников.

Спикер Госдумы добавил, что ранее принятые законы уже дают заметный эффект. По данным операторов связи, в первом квартале 2026 года число мошеннических звонков снизилось на 33-74% по сравнению с тем же периодом прошлого года – в зависимости от оператора.

Эти данные, по его словам, подтверждают эффективность ранее принятых федеральных законов в сфере борьбы с киберпреступностью.

Володин также сообщил, что правоохранительные органы продолжают выявлять и пресекать подобные схемы. В частности, в Санкт-Петербурге полиция обнаружила крупный центр телефонных мошенников, который совершал более 3 тысяч звонков в сутки.

По информации спикера, организатор схемы действовал под руководством иностранных кураторов, приобрел свыше 26 тысяч SIM-карт и создавал аккаунты в социальных сетях и мессенджерах для преступной деятельности. За это ему грозит уголовная ответственность, предусмотренная федеральным законом от 31.07.2025 № 282-ФЗ.

Володин напомнил, что с 2025 года в России уже принято 11 федеральных законов, направленных на противодействие кибермошенничеству, и подчеркнул, что защита граждан от подобных преступлений остается приоритетом работы Госдумы.